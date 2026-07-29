В Красной Горбатке судебный пристав не взыскивал алименты с родителя-должника

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Прокуратура Селивановского района провела проверку соблюдения прав ребенка при взыскании алиментов с родителя-должника.

Было установлено, что отец подростка задолжал более 340 тысяч рублей. В 2023 году мужчина устроился на работу, после чего судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника.

Однако с января по июнь текущего года работодатель деньги по исполнительному производству не переводил, несмотря на получение должником зарплаты, достаточной для погашения задолженности. При этом пристав-исполнитель мер, направленных на взыскание алиментов, не принимал. Вопрос о привлечении его к административной ответственности по не рассмотрен, отмечают в областной прокуратуре.

По выявленным фактам районной прокуратурой внесены представления руководителям УФССП по Владимирской области и организации-работодателя. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.