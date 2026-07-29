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НовостиПроисшествия29 июля 2026 5:55

Во Владимире пожар на складе мог случиться из-за нарушения техники безопасности

Во Владимирской области расследуются причины крупного возгорания на складе
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, пожар на складе торгового комплекса «Терминал» во Владимире был полностью потушен 28 июля около 23.00.

По версии дознавателей МЧС, предварительной причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.

Напомним: информация о возгорании на складе на улице Гастелло, 8 «А», поступил диспетчерам пожарной охраны 28 июля в 14.50. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров, в его тушении были задействованы более 80 человек и более 30 единиц различной техники. К счастью, обошлось без пострадавших, однако из здания эвакуировали 300 человек.