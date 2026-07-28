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НовостиПроисшествия28 июля 2026 14:17

Во Владимире женщина украла карту и телефон приятеля, чтобы проучить его

Во Владимирской области местную жительницу обвиняют в краже
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в отдел полиции Ленинского района Владимира обратился местный житель, рассказавший, что у него пропали сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей и банковская карта, с которой позднее было снято 9000 рублей.

Мужчина рассказал, что накануне пропажи к нему приходила 41-летняя подруга, которая после проведенного вечера ушла и на связь не выходила.

Женщину вскоре задержали оперативники, и она созналась в краже. По ее словам, таким образом она решила проучить друга, который, по ее мнению, ранее жил за ее счет. Телефон она оставила себе, а на деньги с банковской карты оплачивала покупки.

По факту кражи расследуется уголовное дело. Телефон и деньги мужчине уже вернули, за что он поблагодарил полицейских.