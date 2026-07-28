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НовостиПроисшествия28 июля 2026 13:21

Во Владимире из горящего здания склада эвакуировано 300 человек

Во Владимирской области продолжается тушение складского помещения
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, тушение складского здания в торговом комплексе на улице Гастелло, 8 «А», продолжается. Сейчас в тушении задействовано 72 сотрудника МЧС на 21 пожарной машине.

Из горящего здания было эвакуировано 400 человек, информация о пострадавших не поступала.

Вместе с тем, потушить пламя на площади 2000 квадратных метров не так просто. В региональном ГУ МЧС отметили, что ситуацию осложняет сложная планировка, а также конструктивные особенности здания. Кроме того, распространению дыма и огня способствует высокая пожарная нагрузка — множество материалов, подверженных горению.

Тушение продолжается, силами на месте руководит начальник ГУ МЧС России по Владимирской области генерал-майор Алексей Купин.