Владимирский Минздрав ищет нового главврача в Областной онкологический диспансер

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На сайте поиска работы hh.ru Медицинским информационно-аналитическим центром Минздрава Владимирской области размещено объявление о поиске главного врача в Областной клинический онкологический диспансер, расположенный во Владимире на улице Каманина.

В объявлении указано, что будущий главврач обязан иметь опыт работы не менее шести лет и образование по специальности «Лечебное дело», либо «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» или «Стоматология».

Интересно, что сейчас Областной клинический онкологический диспансер Минздрава Владимирской области возглавляет доктор Григорий Лазарев, и сведений о его уходе не поступало. Для чего понадобилось искать нового руководителя при действующем старом — пока неизвестно.