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НовостиОбщество28 июля 2026 13:06

Владимирский Минздрав ищет нового главврача в Областной онкологический диспансер

При этом старый руководитель должность пока не покидал
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На сайте поиска работы hh.ru Медицинским информационно-аналитическим центром Минздрава Владимирской области размещено объявление о поиске главного врача в Областной клинический онкологический диспансер, расположенный во Владимире на улице Каманина.

В объявлении указано, что будущий главврач обязан иметь опыт работы не менее шести лет и образование по специальности «Лечебное дело», либо «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» или «Стоматология».

Интересно, что сейчас Областной клинический онкологический диспансер Минздрава Владимирской области возглавляет доктор Григорий Лазарев, и сведений о его уходе не поступало. Для чего понадобилось искать нового руководителя при действующем старом — пока неизвестно.