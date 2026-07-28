Во Владимире площадь пожара на складе составляет 2000 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, площадь пожара на складе в здании ТЦ «Терминал» составляет 2000 квадратных метров. В тушении задействовано более 30 сотрудников МЧС и 10 пожарных машин.

Напомним: информация о крупном пожаре в складском помещении поступила диспетчерам Центра управления в кризисных ситуациях днем 28 июля. Вскоре на место прибыли пожарные подразделения, которые приступили к тушению.

По уточненным данным, пламя бушует на складе стройматериалов, никто из людей не пострадал. Вместе с тем, пожарные наращивают силы и средства, тушение продолжается.