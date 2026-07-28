Во Владимире загорелся склад мебели и строительных материалов

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, возгорание случилось днем 28 июля в здании, в котором расположен торговый центр «Терминал» на улице Гастелло, 8 «А». Черный дым от пожара виден далеко от места возгорания.

На место происшествия прибыли девять пожарных машин, в настоящее время сотрудниками МЧС производится тушение, в котором задействован 31 человек.

По предварительным данным, загорелся склад с мебелью и стройматериалами, данных о пострадавших не поступало. Площадь пожара и другая информация уточняются.