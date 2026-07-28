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НовостиОбщество28 июля 2026 11:45

Во Владимирской области за неделю произошло 39 ДТП с пострадавшими

На владимирских дорогах за неделю произошло несколько десятков серьезных аварий
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, за всю минувшую неделю на дорогах региона произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 53 человека получили различные травмы.

Кроме того, за это же время случилось 296 аварий, в которых пострадали исключительно автомобили.

Вместе с тем, за семь суток сотрудники Госавтоинспекции остановили 64 водителя, оказавшихся либо нетрезвыми, либо отказавшимися проходить медицинское освидетельствование. Рейды по выявлению пьяных водителей в регионе будут продолжены.