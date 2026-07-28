В Меленках за повторную пьяную поездку водитель остался без мопеда

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Меленковский районный суд вынес приговор 59-летнему жителю Меленок, который обвинялся в повторном управлении транспортом в состоянии опьянения.

Судом установлено, что ранее мужчину уже сажали на 10 суток ареста за пьяную поездку, но ему это не помешало в марте текущего года сесть на свой мопед «Альфа» и вновь отправиться в путь в нетрезвом виде.

В Меленках его остановили сотрудники Госавтоинспекции, но проходить медицинское освидетельствование мотоциклист отказался. В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела, вину он признал.

С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и приговорил к 320 часам обязательных работ с лишением права управления транспортом на 2 года 6 месяцев. Его мопед «Альфа» конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.