3 муниципалитета Владимирской облати получат субсидии на поддержку НКО

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Три муниципалитета Владимирской области получат субсидии из регионального бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Муниципалитеты были отобраны с помощью рейтингования. В этом году размер субсидий увеличен в 4 раза.

По итогам рейтинга 2025 года в этом году поддержка предоставлена: Ковровскому муниципальному округу (1,6 миллиона рублей), Камешковскому муниципальному округу (960 тысяч рублей) и Гороховецкому муниципальному округу (640 тысяч рублей).

Эти средства муниципалитеты передают социально ориентированным НКО, которые проводят мероприятия, направленные на поддержку и развитие общественно важных инициатив.