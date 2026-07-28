Владимирские тяжелоатлеты завоевали награды всероссийского турнира

фото с сайта Правительства Владимирской области

В Москве завершились Всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Путь к Олимпу». В турнире приняли участие более 600 атлетов различных возрастных категорий из 40 регионов страны, в том числе из Владимирской области.

Спортсмены нашего региона привезли 9 наград разного достоинства.

Победителями соревнований стали Матвей Фёдоров и Александр Гарюшкин, серебряными призёрами – Елизавета Максимова, Артём Герасимов, Юлия Коробкова, Анатолий Пушкарёв, а бронза – у Елизаветы Ветровой, Антона Максимова и Савелия Максимова.