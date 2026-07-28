В Ковровском округе мотоциклист пострадал в ДТП с легковым автомобилем

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июля около 21.22 на 8 километре трассы «Ковров-Красная Грива — Сельцо — Мстера — станция Мстера — М-7 «Волга».

По предварительным данным, 20-летний парень, ехавший на автомобиле «Хенде» со стороны Коврова в сторону деревни Глебово, выехал на встречную полосу и столкнулся там с мотоциклом «Восход» под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, бригада «скорой помощи» увезла его в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.