фото прокуратуры Владимирской области

В Камешковском районе прокуратура требует снести недостроенное здание.

Еще в 2001 году между Фондом государственного имущества Владимирской области и жителем Камешковского района был заключен договор купли-продажи здания в деревне Волковойно. Строение являлось непригодным для завершения строительства, поэтому здание необходимо было разобрать, а котлованы - засыпать и разровнять. Однако собственник работы не выполнил.

Проверка прокуратуры показала, что капитальные стены здания во многих местах разрушены, железобетонные плиты перекрытий не закреплены и висят на арматуре, котлован не засыпан, зарос травой и кустарниками. Территория объекта не огорожена, что предоставляет опасность для жизни и здоровья граждан.

Прокурор обратился в суд, чтобы обязать собственника снести здание и привести земельный участок в порядок.