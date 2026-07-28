В Кольчугино школьного учителя задержали по обвинению в развращении учеников

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Жители Кольчугино рассказали о задержании одного из учителей школы №4, которого якобы обвиняют в развращении учеников. По словам горожан, дети уже не первый год говорили о странном поведении 38-летнего педагога, однако по каким-то причинам эти жалобы оставались без ответа.

Наконец, одно из обращений поступило в общественную организацию, которая сама собрала данные о возможных преступлениях и передала их оперативникам. Согласно этим данным, учитель нередко вел странные беседы с детьми на интимные темы. На основании этих сведений якобы и завели уголовное дело.

В СУ СК России по Владимирской области ситуацию комментировать отказались, однако другие наши источники в правоохранительных органах региона подтвердили, что данный педагог действительно был задержан несколько дней назад по статье «Развратные действия». Сейчас силовые структуры устанавливают круг потерпевших, однако на это потребуется время.

Известно, что задержанный учитель работал педагогом уже много лет, был активистом и вел общественную работу. В деталях этой истории еще предстоит разобраться следствию.