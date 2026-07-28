Во Владимирской области составили рейтинг школ по числу высших баллов по ЕГЭ

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Министерство образования Владимирской области подвело итоги государственной итоговой аттестации, в которой приняли участие почти 20 тысяч школьников.

Общее количество стобалльных работ в регионе выросло почти в два раза: с 33 в прошлом году до 64 результатов в 2026 году. По результатам определились школы-лидеры, где больше всего ребят сдали ЕГЭ на высшие сто балов.

На первом месте оказался «Промышленно-коммерческий лицей» (Владимир) — 5 высших результатов. На втором месте школа №4 Мурома. Именно там учится Виолетта Бочкарёва, которая набрала 300 баллов по трем предметам — русскому языку, профильной математике и физике. Также в это школе есть еще один стобалльник. На третьем месте - владимирская школа №36 (4 результата), за ней идет гимназия №3 Владимира с таким же количеством. Замыкают рейтинг школа №9 имени Фатьянова в Вязниках (3 результата) и лингвистическая гимназия №23 Владимира (2 результата).