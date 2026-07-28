Во Владимире подрядчика обвиняют в мошенничестве при ремонте крыши жилого дома

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку в сфере исполнения жилищного законодательства, в ходе которой вскрыла факт серьезного нарушения закона.

Проверкой установлено, что жильцы одного из многоквартирных домов микрорайона Коммунар заключили договор подряда на проведение капитального ремонта крыши с компанией-подрядчиком. Работы должны были проводиться в два этапа, общая стоимость ремонта составляла 4 миллиона рублей.

По окончании первого этапа подрядчику выплатили 1,1 миллиона рублей, однако во время проверки выяснилось, что работы были проведены не полностью. В частности, не менялись обделки из листовой стали, примыкания к стенам, водосточные воронки. Кроме того, на балконах не уложили однослойные кровли из ПВХ-мембраны и не установили аэраторы. В итоге вышло, что подрядчик необоснованно получил более 650 тысяч рублей.

В связи с этим обстоятельством материалы проверки были направлены в УМВД России по городу Владимиру. Следователи полиции завели уголовное дело по факту мошенничества, обвиняемым по которому проходит генеральный директор организации-подрядчика. Расследование уголовного дела продолжается под контролем прокуратуры.