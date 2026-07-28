В Окском парке Мурома археологи обнаружили редкие артефакты X - XI веков

фото со страницы музея "Центр культурно-исторического наследия"

В Окском парке Мурома продолжаются археологические исследования. Как сообщает "Центр культурно-исторического наследия", была завершена разборка заполнения одной из жилищных ям второй половины X - XI веков, на дне которой найдено несколько предметов, среди которых есть редкие и очень любопытные.

Среди находок - черешковый наконечник стрелы "новгородского" типа без упора, стеклянный рубленый бисер жёлтого стекла, а также идеально отполированная ромбическая подвеска из сердолика. Кроме того, был найден кузнечный/ювелирный инструмент, который называется "пробойник" или "бородок". Археологи отмечают, что средневековый инструментарий - это редкая находка.

В совокупности с найденными кузнечными и медными шлаками, появляются основания предполагать, что были обнаружены остатки двух построек, связанных с вышеупомянутыми ремеслами.