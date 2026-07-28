В Собинском округе один человек пострадал при выезде автомобиля в кювет

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Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 26 июля около 12.20 на трассе «Ундол-Копнино-Жохово».

По предварительным данным, 20-летний водитель легкового автомобиля «Тойота» при движении со стороны федеральной трассы М-7 «Волга» в сторону деревни Петрушино потерял управление, в результате чего автомобиль выехал в правый по ходу движения кювет.

Управлявший «Тойотой» молодой человек получил травмы, бригада «скорой помощи» доставила его в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.