Владимирская область переходит на глубокую переработку отходов

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В минувшие выходные во Владимире прошло выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию под председательством Натальи Комаровой.

Губернатор Александр Авдеев сообщил, что Владимирская область переходит к глубокой переработке отходов. Для этого проводится подготовка по дорожной карте с ППК «Российский экологический оператор» на 2026–2028 годы. До 2030 года в каждой из трёх зон появятся современные комплексы экономики замкнутого цикла. Чтобы они работали со вторсырьём, а не смешанным мусором, утверждена специальная программа стимулирования граждан и бизнеса.

Кроме того, в регионе обновляют и увеличивают количество контейнерных площадок - с 2022 года их число выросло с 4 до 12 тысяч. Заключаются договора на вывоз мусора в СНТ, их число достигло 80 процентов.

- Важнейшая задача – ликвидация несанкционированных свалок. Мы запустили контрольные закупки, чтобы выявить тех, кто везёт мусор на природу грузовиками. Попросил сенаторов рассмотреть возможность увеличить наказание для физлиц – штрафы их не останавливают, - подчеркнул Александр Авдеев.