От ВСМЗ потребовали отремонтировать фасад "Дома Столетовых" во Владимире

Дом Столетовых - крайний справа с красной крышей. Фото прокуратуры Владимирской области.

Во Владимире прокуратура потребовала от Владимиро-Суздальского музея-заповедника привести в порядок объект культурного наследия "Дом Столетовых".

Здание начала XVIII века, расположенное по адресу: улица Большая Московская, 59, попало под проверку надзорного органа не так давно в связи с тем, что они обязаны следить за состоянием домов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

И проверка показала, что дом находился в неудовлетворительном состоянии: на цокольной части здания были зафиксированы многочисленные сколы и трещины, отслоения штукатурки и слоя краски, на отдельных участках имелись выбоины, отбита декоративная плитка, визуально просматривались повреждения на уровне второго этажа под кровлей.

В итоге прокуратура обратилась в адрес собственника здания, которым является Владимиро-Суздальский музей-заповедник. От ВСМЗ потребовали устранить нарушения - провести необходимые ремонтно-восстановительные работы. Кроме того, виновное за допущенные нарушения лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.