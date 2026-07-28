Во Владимире один человек спасен во время пожара в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 27 июля в 23.41 в Центр управления в кризисных ситуациях позвонили местные жители, сообщившие о пожаре, происходящем в доме №2 по улице Гастелло.

На место возгорания выезжали 12 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту приезда первых расчетов из окна второго этажа шел дым. Сам пожар оказался небольшим — пламя локализовали и быстро потушили на площади 1 квадратный метр. Однако один человек пострадал, его пожарные спасли, выведя из задымленного помещения. Также из дома эвакуировали еще пять человек, все они выбрались на улицу самостоятельно.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС. Информация уточняется.