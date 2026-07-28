В Суздале десять тысяч человек приняли участие в массовых забегах

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Как сообщает Правительство Владимирской области, 25 и 26 июля в Суздале состоялся двенадцатый массовый трейл-забег под названием «Голден Ринг Ультра Трейл». В город-музей прибыли более десяти тысяч человек, пожелавших принять участие в состязаниях. Забеги проводились на разных дистанциях — от трех до 100 километров.

Трейл-забеги принято устраивать на пересеченной местности или на природных ландшафтах. Что касается Суздаля, то здесь спортсмены бежали прямо по улицам города, ради чего пришлось временно менять организацию дорожного движения и перекрывать некоторые улицы.

Также участников ожидали мастер-классы, шоу-программы и рок-концерт. На главной дистанции победителями забега стали Василий Корыткин и Елена Носкова.