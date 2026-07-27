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НовостиПроисшествия27 июля 2026 14:03

Во Владимире оперативники закрыли тайный бордель на улице Маяковского

Во Владимирской области ликвидирован нелегальный салон, оказывавший интимные услуги
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, жители улицы Маяковского города Владимира жаловались в полицию на заведение, которое оказывало интимные услуги в арендованных помещениях.

В результате сотрудники уголовного розыска установили, что в салоне, который позиционировал себя, как массажный, действительно систематически оказывали сексуальные услуги.

В итоге в бордель приехали полицейские при поддержке коллег из Росгвардии. По версии следствия, организатором тайного бизнеса оказалась 37-летняя жительница Тулы, а работали в заведении жительницы Воронежа, Твери и Владимира. Девушки работали массажистками вахтовым методом, заселяясь в заведение на неделю.

Из салона изъяли 1 миллион 200 тысяч рублей, предварительно, полученных преступным путем, а также алкогольные напитки, интимные предметы, телефоны, записи в тетрадях с «черной бухгалтерией» и записи с камер видеонаблюдения.

По факту организации занятия проституцией расследуется уголовное дело. На время следствия хозяйку салона отпустили под подписку о невыезде.