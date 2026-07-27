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НовостиОбщество27 июля 2026 13:45

Во Владимире прокуратура помогла матери погибшего бойца СВО получить выплату

Женщина просила назначить ей пенсию из-за потери кормильца
Виктория СУХОВА
фото прокуратуры Владимирской области

фото прокуратуры Владимирской области

Жительница Владимира обратилась за помощью в прокуратуру. Она пожаловалась на то, что ей отказали в назначении пенсии по потере кормильца.

Было установлено, что сын заявительницы заключил контракт с ЧВК «Вагнер», участвовал в специальной военной операции и погиб, посмертно был награжден государственной наградой «За отвагу».

Мать погибшего обратилась в региональное отделение Социального фонда с заявлением о предоставлении пенсии по потере кормильца, но получила отказ. Ей объяснили, что погибший участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер», которая не входит в состав Вооруженных сил РФ и не является добровольческими формированием Министерства Обороны.

Прокуратура направила в Фрунзенский районный суд иск с требованием о признании за матерью погибшего участника СВО права на назначение пенсии по случаю потери кормильца.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме . Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящий суд.