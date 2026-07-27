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НовостиОбщество27 июля 2026 13:20

В Киржаче прокуратура потребовала оградить детей от негативной информации

Надзорное ведомство проверило возможность получения в классах школ нежелательного контента
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Киржачского округа провело проверку в сфере защиты прав и свобод несовершеннолетних.

Надзорное ведомство выезжало в школы, где проверялись компьютерные классы на предмет защиты детей от нежелательной информации в интернете. Такую защиту можно обеспечить, установив фильтрацию контента.

В ходе проверки обнаружилось, что не во всех школах подобная фильтрация происходит, в связи с чем дети могут получать негативную информацию. В итоге руководителям школ были внесены представления, после чего нарушения устранили, а виновных сотрудников наказали в дисциплинарном порядке.