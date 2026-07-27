В Ковров съехались сильнейшие мотокроссмены России

фото администрации города Коврова

25-26 июля в Коврове, на площадке спортшколы «Мотодром Арена», состоялись 8-й этап Чемпионата России и 5-й этап Первенства России серии RGP MX. На трассе встретились 284 гонщика из 46 регионов страны, в том числе из Владимирской области.

Спортивные состязания подарили болельщикам зрелищные заезды. Отличный результат показали спортсмены Владимирской области: Семён Рыбаков завоевал золото в классе «МХ 2», Андрей Птахин взял бронзу в «МХ open», Артемий Лавров занял 6 место в классе «50», а Артём Марков – 8 место в классе «65».

Глава города Коврова Сергей Сидорин вручил памятный сувенир из города воинской славы самому юному спортсмену – 7-летнему Даниле Дзырину из Кемерово.