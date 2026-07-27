Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 12:23

Во Владимирской области состоялся крестный ход памяти Андрея Боголюбского

Во Владимирской области состоялся крестный ход памяти Андрея Боголюбского
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Владимирская епархия

Фото: Владимирская епархия

Как сообщает Владимирская епархия, восьмой крестный ход «По стопам Андрея Боголюбского» протяженностью 42 километра пролегал от села Кидекша до поселка Боголюбово. Первое местечко связывают с рождением князя Андрея, второе связано с его кончиной.

Шествие возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Помимо других прихожан и паломников, в нем приняли участие глава города Владимира Сергей Волков, руководитель регионального СУ СКР Артем Кулаков, начальник областного УМВД Игорь Белецкий и другие.

Крестный ход вышел утром 25 июля от белокаменного храма святых благоверных князей Бориса и Глеба XII века. По пути участники крестного хода совершали молитвы и песнопения, обращаясь за помощью ко всем святым, на Владимирской земле просиявшим.

В Боголюбово шествие прибыло на следующий день, переночевав в селе Мордыш, где местные жители у Свято-Никольского храма приготовили для путешественников трапезу.