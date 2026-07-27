В администрации Владимира произошли кадровые изменения

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В администрации Владимира произошли очередные кадровые изменения.

Заместитель главы администрации Александр Шаров был переведен на должность первого заместителя. Он продолжит заниматься вопросами управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также наружной рекламы и информации. К своим обязанностям он приступил 21 июля.

Также заместителем главы администрации города назначена Алла Синицына. Она приступила к своим обязанностям 20 июля.

27 июля начальником управления муниципальным имуществом назначена Анна Знатнова. Чиновница родилась в 1988 году во Владимире. В 2010 году окончила ВлГУ по специальности «Экономика и управление на предприятии».

С 2010 по 2014 годы замещала должность специалиста 1 категории отдела планирования муниципального сектора экономики, контроля цен и тарифов управления экономики, международных связей и туризма администрации города Владимира. С 2014 по 2022 годы замещала должности главного специалиста-эксперта, заведующей отделом, заместителя начальника управления, начальника управления в структурных подразделениях администрации Владимирской области. С 2022 по 2026 годы являлась директором «Агентства по использованию и сохранению объектов недвижимости Владимирской области».