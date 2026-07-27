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НовостиОбщество27 июля 2026 12:00

Под Владимиром отремонтируют дорогу длинной в шесть километров

Этот участок соединяет поворот на Лемешки с поселком Сокол
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: АО "ДСУ-3"

Фото: АО "ДСУ-3"

Как сообщает Правительство Владимирской области, участок длинной в шесть километров, ведущий к поселку Сокол Суздальского округа, в ближайшее время приведут в порядок.

На объект вышли сотрудники АО «ДСУ-3», которые уже отфрезеровали старый асфальт на площади более 43,5 тысяч квадратных метров. В настоящее время специалисты заняты работами по укладке выравнивающего слоя асфальта.

Как только эти работы проведут, будет уложен финишный слой, и дорожное полотно полностью обновится. Данным участком пользуются местные жители и любители отдыха на природе. Помимо жилых домов, дорога ведет к храму Преображения Господня и к Добрынской школе.