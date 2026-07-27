Владимирские аграрии готовятся к уборке зерновых

. Фото: Алексей ФОКИН.

Весенняя посевная проходила в экстремальных условиях из-за затяжной, холодной и переувлажненной весны. Несмотря на это, общая посевная площадь в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах составила около 250 тысяч гектаров: на яровой сев приходится 118,18 тысяч гектаров, на картофель - 3,3 тысячи гектаров, на овощи - 0,9 тысяч гектаров.

Уже заготовлено 7,4 тысячи тонн сена и 387,5 тысяч тонн сенажа. Основная уборка зерновых начнётся в ближайшее время, сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

Работает оперативный штаб по наличию и ценам на топливо для аграриев. В настоящее время через регионального оператора сельхозтоваропроизводители региона обеспечиваются ГСМ.