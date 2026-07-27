Жители Владимирской области стали чаще жаловаться на шум и плохое качество воды

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие шесть месяцев в ведомство поступило 4051 устное и письменное обращение, в том числе от граждан, организаций и предпринимателей, а также от общественных объединений, органов госвласти и муниципальных структур. В целом число обращений осталось прежним относительно того же уровня в 2025 году, когда поступило 4057 обращений.

Из общего числа 39,1 процента составили жалобы на нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Таких обращений в региональное Управление Роспотребнадзора за первые полгода поступило 1834.

Владимирцы стали чаще жаловаться по поводу сбора и хранения отходов — такие обращения составили 18 процентов от общей массы (годом ранее 13,7 процента). На втором месте — число жалоб на условия жизни в жилых домах — 14,5 процента (годом ранее 19,9).

А вот на качество питьевой воды стали жаловаться почти вдвое чаще — процент этих обращений составил 13,6 относительно 8,4 годом ранее. Также людям не нравится шум от оборудования организаций, находящихся в жилых домах — 10,5 процента обращений, что тоже более оказалось чем вдвое прошлогоднего показателя в 5,1 процента.

Кроме того, в 6,6 процентах случаев люди жаловались на качество продуктов, что немного ниже 2025 года. Прочие вопросы составили 5 процентов от общего числа в разделе санитарно-эпидемиологических нарушений.