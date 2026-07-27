Во Владимирской области отремонтировали дорогу Юрьев-Польский – Кольчугино

Фото: ГБУ "Владупрадор"

Во Владимирской области отремонтировали 2 километра автомобильной дороги Юрьев-Польский – Кольчугино. Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик снял старое покрытие, уложил два слоя асфальтобетонной смеси, укрепил обочины щебнем и выполнил их расклинцовку гранулятом.

Важная транспортная артерия связывает Юрьев-Польский и Кольчугинский округа: участки трассы входят в состав дорог опорной сети. Среднегодовая суточная интенсивность движения – от 5,5 до 11 тысяч автомобилей. Протяжённость дороги – 24,9 км. В этом дорожном сезоне по нацпроекту будет приведено в норматив 2,6 км востребованной транспортной артерии.

Участки этой дороги задействованы в туристическом маршруте «От Ивана Грозного до огуречной тоболки». Четырёхдневный круговой маршрут из Москвы пролегает через города и сёла Владимирской области: Александров, Киржач, Юрьев-Польский, Суздаль, Кидекша, Боголюбово, Владимир, Петушки, Крутово.