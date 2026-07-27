За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 105 человек

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Во Владимирской области клещи не сдают позиций. За прошлую неделю от них пострадало 105 человек, среди которых 23 ребенка, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы обратились 1 995 человек, в том числе 389 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области исследовал клещей. 8 из них были заражены боррелиозом. Все они были сняты с людей. А значит пострадавшим необходимо будет обратиться к врачу.

Лабораторное исследование клещей во Владимире проводится по адресу: ул. Токарева, д.5. Время работы лаборатории для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45.