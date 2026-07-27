В Муроме изъято 28 литров контрафактной жидкости для электронных сигарет

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, 24-летний житель Нижегородской области обвиняется в хранении в целях сбыта немаркированной никотинсодержащей продукции в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2025 году бизнесмен приобрел в Муроме готовую сеть магазинов по продаже табачных изделий, и от старых хозяев там осталась крупная партия нелегальных электронных сигарет и жидкостей. Хозяин магазинов поручил управляющему — тому самому парню, уничтожить контрафакт, но тот не стал этого делать, а начал продавать его, тем самым повышая прибыль и собственную зарплату.

В общей сложности из магазина, расположенного на улице Московской, сотрудники правоохранительных органов изъяли 772 флакона с жидкостью для электронных сигарет общим объемом около 28 литров, а также 282 электронные сигареты. Общая стоимость нелегальной продукции составила 2,2 миллиона рублей.

Сам управляющий вину признал, на днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.