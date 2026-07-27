Во Владимирской области за год число стобалльников выросло в два раза

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В этом году во Владимирской области в итоговой аттестации приняли участие почти 20 тысяч ребят: 5 161 участник ЕГЭ и 14 646 выпускников 9-х классов. По сравнению с прошлым годом число стобалльников выросло почти в два раза - с 33 до 64, сообщает Министерство образования региона.

Главной сенсацией стали уникальные мультибалльные достижения. Выпускница муромской школы № 4 Виолетта Бочкарёва набрала абсолютные 300 баллов по трем предметам — русскому языку, профильной математике и физике. Кроме того, зафиксированы три 200-балльных результата у выпускников из Владимира и Коврова - Кокувина Маргарита, Огрызков Ратмир и Ярков Роман.

Впервые в истории Владимирской области точные и естественные науки по числу высших результатов обошли гуманитарные дисциплины. Физика (13), химия (12) и биология (1) в сумме принесли региону 26 стобалльных результатов, обогнав историю, литературу и обществознание вместе взятые (у них в сумме 11 результатов).

Средний балл в регионе по физике поднялся до 64,5. Количество стобалльников выросло в 6,5 раз — до 13 человек, а число высокобалльников (81–100 баллов) составило 147 человек.

Региональный показатель по химии сильно вырос, поднявшись до 62,9 балла (по стране - 58,7 по РФ). 12 выпускников получили 100 баллов, а 193 человека стали высокобалльниками.

Средний балл в области по биологии вырос до 59,5 (по России 57,9). Впервые в истории региона зафиксирован стобалльный результат (1 работа).

Средний балл в области по профильной математике вырос до 65,1. Качество знаний продемонстрировали 1 682 участника, зафиксирован 1 стобалльный результат.

Средний балл по информатике вырос до 56,5, принеся региону 3 стобалльных результата.

Традиционно сильные позиции удерживают обязательные предметы и социально-гуманитарные дисциплины. Так, средний балл по русскому вырос до 65,1 (63,1 по РФ). Зафиксировано 23 стобалльных результата. Средний балл по литературе - 62, отличились 11 человек.

Выросли средние баллы по обществознанию (58,6) и истории (58,3). История принесла 3 стобалльных результата.