Владимирские спасатели вытащили из леса повредившую ногу пенсионерку

Фото: ПСО города Владимира

Как сообщают Поисково-спасательный отряд города Владимира и администрация областного центра, инцидент произошел на днях в одном из пригородных лесов.

На телефон службы «112» позвонила 72-летняя женщина, которая рассказала, что находится в лесу, повредила ногу и не может идти самостоятельно.

На помощь были направлены смена спасателей ПСО города Владимира и бригада «скорой помощи». Сотрудники чрезвычайных служб связались по телефону с пенсионеркой и по следам начали ее поиск. Обнаружили женщину через 3,5 километра. Как оказалось, она собирала ягоды и вывихнула коленный сустав. Тут же ей наложили шину, упаковали в носилки и около полутора часов несли на руках до кареты «скорой помощи», которая не смогла проехать в лес. Кроме самой пенсионерке, спасателям пришлось нести на себе и ее рюкзак с ягодами.

К счастью, операция по спасению закончилась благополучно.