Во Владимире в районе Сновицы-Веризино построят новые дороги

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На сайте госзакупок России 23 июля Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области разместило тендер на поиск подрядчика, которому предстоит возвести несколько уличных автодорог в районе Сновицы-Веризино. Начальную стоимость контракта определили, как 105 миллионов 365 тысяч рублей.

Предполагается, что 95 процентов суммы передаст бюджет региона, оставшуюся часть добавит муниципалитет.

Предполагается, что новые дороги появятся на улице аграрная от пересечения с улицей Большая Полянка до улицы Боголюбка, а также по улице Еланская на том же участке. Кроме того, планируется возвести продолжение улицы Фалалеевской до улицы Боголюбка и построить транспортное сообщение на самой улице Боголюбка. Общая протяженность всех дорог составит 2650 метров с учетом пешеходных дорожек. Помимо дороги и тротуара, подрядчик должен будет построить наружное освещение, отвод поверхностных вод и возвести заезды к земельным участкам.

Выбрать подрядчика конкурсная комиссия должна 4 августа текущего года.