В Муроме ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Ефросинья Сумник

Ефросинья Сумник. Фото: Всероссийское общество инвалидов - ВОИ

Как сообщает Управление культуры администрации округа Муром, Ефросинья Владимировна Сумник скончалась на 104 году жизни.

Она родилась в 1922 году в Смоленской области и в годы Великой Отечественной войны была защитницей Ленинграда, пережила блокаду, служила в противопожарной роте и стояла на страже знаменитой Дороги жизни на Ладжоском озере, а День Победы встретила в Прибалтике.

После войны Ефросинья Сумник окончила железнодорожный институт и в 1957 году приехала в Муром на строительство железной дороги. В итоге она так и осталась в городе на Оке на всю жизнь.

Ефросинья Сумник удостоена множества наград, среди которых Орден Отечественной войны II степени, медалями «За Отвагу», «За Оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и многими другими. Являлась почетным жителем Мурома, вела активную общественную работу.

Выражаем соболезнования родным и близким Ефросиньи Владимировны.