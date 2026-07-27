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НовостиОбщество27 июля 2026 6:30

Владимирский коллектив "Новый Звук" и Роман Мирошниченко покорили Калифорнию

Музыкальная композиция завоевала "бронзу" премии Global Music Awards
Виктория СУХОВА
фото со страницы Правительства Владимирской области в ВК

фото со страницы Правительства Владимирской области в ВК

Музыкальная композиция «Purple Rain» в исполнении виртуозного гитариста, советника губернатора Владимирской области Романа Мирошниченко и владимирского коллектива «Новый Звук» завоевал «бронзу» престижной премии Global Music Awards! Результаты объявили 22 июля в Калифорнии, сообщает региональное Правительство.

В 2026 году «Новый Звук» праздновал свое 15-летие на сцене Областного дворца культуры и искусства. Именно тогда Роман Мирошниченко вместе с коллективом создали музыкальный шедевр, который покорил взыскательное жюри из Сан-Диего.

Кстати, для Романа Мирошниченко это не первая победа: в 2022 году он уже брал «золото» GMA.