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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался разбитой дорогой в микрорайоне Энергетик. Речь идет об альтернативном пути в микрорайон в случае ЧП - от трассы М-7 в сторону деревни Одерихино, а оттуда – до Энергетика.

Грунтовое полотно регулярно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспорта затруднен. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, - отмечают в информационном центре СК России.

Региональный Следком организовал процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Кулакову доложить о ходе и результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.