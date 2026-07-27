Во Владимирской области 104 тысячам жителей повысят пенсии

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Как сообщает Отделение Социального фонда России по Владимирской области, с 1 августа вырастут страховые и накопительные пенсии работающих владимирцев. Это изменение коснется 104 тысяч человек.

Специалисты отметили, что корректировка затронет получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели платили страховые взносы. Кроме того, с августа вырастут пенсии по потере кормильца, если не все страховые взносы, которые были начислены за работу умершего, были учтены на день ее назначения.

В СФР подчеркнули, что в отличие от обычной индексации, когда страховая пенсия повышается на определенный коэффициент, в августе перерасчет будет зависеть от зарплаты пенсионера. Максимально пенсию могут повысить на три коэффициента.

Кроме того, с 1 августа вырастут накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Это обусловлено положительным инвестиционным доходом за 2025 год. Так, срочные пенсионные выплаты повысятся на 13 процентов, а накопительные пенсии поднимутся на 18,8 процента.

Перерасчет будет сделан автоматически, так что владимирцам никуда специально обращаться не следует. Деньги перечислят в августе по графику. Через банки зачисление пенсий пройдет 6, 11 и 21 августа. Те, кто получает деньги через почту, получат их в зависимости от графика почтового отделения.