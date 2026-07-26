Во Владимирской области в рамках программы "Благодвор" обустроят 500 территорий

Фото из соцсетей Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что в 2026 году планируется привести в порядок около 500 дворовых территорий вы рамках программы "Благодвор", которая реализуется с 2024 года.

В общем, за это время привели в порядок уже 1640 объектов. Часть работ этого года уже завершены или близятся к завершению. В частности, в Суздале на финише находятся работы на бульваре Всполье и на улице Гоголя. В Гусь-Хрустальном работы идут на улице Интернациональная, 44. Здесь отремонтируют асфальт на проезде и входах в подъезды, установят новые урны и скамейки. Благоустройство идет и по адресу Теплицкий проспект, 26.

Если говорить об окружных территориях, то в Судогодском округе завершено благоустройство в посёлке Головино на улице Радужная, во дворе домов №10, 11 и 13. В Камешковском округе в поселке имени М.Горького готов асфальт и парковка на улице Шоссейной, 4. А в Суздальском районе в поселке Боголюбово работы проведены у домов по улицам Западная и Ленина, а в поселке Сокол благоустроены дворы у дома №15. Обновлены дворовые территории в поселке Садовый и селе Павловское.