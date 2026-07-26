Советник губернатора Владимирской области удостоен международной премии

Фото из соцсетей Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что советник губернатора Александра Авдеева по культуре Роман Мирошниченко завоевал "бронзу" престижной мировой премии Global Music Awards.

Гитариста и фьюжн-композитора отметили за музыкальную композицию «Purple Rain». Результаты объявили в Калифорнии 22 июля. Композицию Роман Мирошниченко, кстати, исполнил совместно с владимирским коллективом «Новый Звук». Трек родился в апреле 2026 года, когда «Новый Звук» праздновал свое 15-летие на сцене ОДКиИ. Именно тогда гитара Роман Мирошниченко и уникальные голоса владимирских артистов создали композицию, которая покорила взыскательное жюри из Сан-Диего.

Кстати, жюри Global Music Awards высоко ценит творчество Романа Мирошниченко, так как в 2022 году он выигрывал даже «золото» премии.