В Камешковском округе ремонтируют дорогу, ведущую к музею Бородина

Фото ГБУ "Владупрадор".

ГБУ "Владупрадор" сообщает, что в Камешковском муниципальном округе приводят в нормативное состояние участок трассы М-7, ведущей к селу Давыдово. Ремонту подлежит участок длиной 3,9 километра.

Дорожные рабочие должны уложить выравнивающий и верхний слои асфальта, после чего укрепить обочины щебнем. Все работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Напомним, что в рамках данного нацпроекта ремонтируются те участки дорог, которые ведут к каким-то значимым объектам - культурного, социального, образовательного характера. А данная дорога ведет к единственному в мире музею, посвящённому творчеству выдающегося русского композитора Александра Бородина.

Музей расположен в доме сельского священника Дианина в селе Давыдово. Кстати, над своей самой знаменитой оперой «Князь Игорь» Бородин работал именно здесь. В том числе в Давыдово была написана одна из самых красивых и узнаваемых мелодий – «Хор невольниц» («Улетай на крыльях ветра»). Музей насчитывает около восьмисот экспонатов.