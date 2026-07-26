Владимирская область поделилась с Крымом своим опытом в сфере образования

Фото со страницы министерства образования Владимирской области в ВК.

23 июля Владимирская область и Республика Крым провели рабочую встречу в формате конференц-связи, посвященную обмену опытом в сфере образования. Об этом регион попросили в министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.

Перед крымчанами выступила заместитель министра образования Владимирской области Виктория Власенко, а также заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации г. Владимира Елена Маркова. Последняя рассказала об успехах на поприще стандартизации штатных расписаний на муниципальном уровне. Ее доклад вызвал у крымских коллег большой интерес.

Под конец Татьяна Кабачек, руководитель проектного офиса ОЦК «Бережливое образование», рассказала о практике участия образовательных организаций региона в проекте «Производительность труда».