Во Владимирской области продолжается прием заявлений в 11 вузов и 30 колледжей

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в социальных сетях напомнил, что в регионе продолжается приём заявлений в колледжи и вузы. Владимирские абитуриенты могут подать документы в 11 вузов и 30 колледжей и техникумов.

При этом Александр Авдеев отметил, что в регионе ежегодно увеличивается количество бюджетных (бесплатных) мест по востребованным в области специальностям. Но тут есть нюанс - речь идет лишь об учреждениях профессионального образования. Так, в колледжах региона в предстоящем учебном году (2026/2027) планируется предоставить бюджетникам 7853 места, что на 63 больше, чем в прошлом году. То есть в в 2025/2026 учебном году было 7790 мест, а в 2024/2025 учебном году было всего 7337 бюджетных мест – на 463 места меньше.

Отдельно глава региона отметил, что абитуриенты могут подать документы тремя способами: очно, по почте или онлайн – через портал Госуслуг (в разделе «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн»).