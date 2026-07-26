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НовостиОбщество26 июля 2026 6:22

Город Вязники получил статус Литературного города России

Об этом сообщили во время празднования Фатьяновского праздника
Алексей СУХОВ
Фото со страницы Минкульта Владимирской области в ВК.

Фото со страницы Минкульта Владимирской области в ВК.

Город Вязники стал литературным городом России, сообщает Министерство культуры Владимирской области.

Вручение диплома о присвоении данного почётного статуса прошло в рамках празднования Фатьяновского праздника поэзии и песни. Диплом о присвоении почётного статуса городу вручали ответственный секретарь Союза писателей России Николай Иванов, заместитель ответственного секретаря Союза Елизавета Хапланова и Александр Рыжков, представлявший прежний литературный город России - Рыбинск.

Статус литературного города присваивается решением секретариата Союза писателей России. Таким образом отмечаются заслуги местных властей и общественников в деле сохранения литературного наследия, пропаганды художественного слова и классических традиций в русской литературе, а также организации литературного процесса. Всем этим задачам отвечает Фатьяновский фестиваль. Вязники получили соответствующий диплом, вымпел «Литературный город России» и малую копию флага Союза писателей России.