Город Вязники получил статус Литературного города России

Фото со страницы Минкульта Владимирской области в ВК.

Город Вязники стал литературным городом России, сообщает Министерство культуры Владимирской области.

Вручение диплома о присвоении данного почётного статуса прошло в рамках празднования Фатьяновского праздника поэзии и песни. Диплом о присвоении почётного статуса городу вручали ответственный секретарь Союза писателей России Николай Иванов, заместитель ответственного секретаря Союза Елизавета Хапланова и Александр Рыжков, представлявший прежний литературный город России - Рыбинск.

Статус литературного города присваивается решением секретариата Союза писателей России. Таким образом отмечаются заслуги местных властей и общественников в деле сохранения литературного наследия, пропаганды художественного слова и классических традиций в русской литературе, а также организации литературного процесса. Всем этим задачам отвечает Фатьяновский фестиваль. Вязники получили соответствующий диплом, вымпел «Литературный город России» и малую копию флага Союза писателей России.