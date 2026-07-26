Во Владимирской области Роспотребнадзор забраковал 8,5% исследованного хлеба

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает на своей странице в ВК, что они в первом полугодии 2026 года взяли на исследование 468 проб хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий. Проверяли хлеб и булки на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим нормативам.

В итоге, если по микробиологическим показателям, вся продукция соответствовала нормам, то вот по физико-химическим показателям (влажность, кислотность, пористость) не все было так благополучно. 8,5 процентов проб проверенной продукции оказались некачественными. По данным Роспотребнадзора, качество хлеба в первую очередь зависит от сырья, то есть от муки. Также влияет рецепт, который используется при изготовлении, и условий хранения. Чем плохо не соответствие по физико-химическим показателям? Такой хлеб труднее переварить и усвоить нашему организму.

Признаками качественного хлеба являются его правильная форма (без вмятин, трещин и боковых наплывов); хорошая пропеченность, где мякиш должен быть не влажный на ощупь; отсутствие крошковатости и жесткости.