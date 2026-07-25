Над Владимирской областью сбиты украинские беспилотники

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Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, 25 июля с 8 часов утра до 20.00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией 12 регионов, включая Владимирскую область, а также над акваторией Азовского моря.

Сведений о количестве и месте сбитых БПЛА и других официальных данных по этому поводу в региональном правительстве не уточняли.