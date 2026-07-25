В Камешковском округе сельхозпредприятие нарушило правила обращения с химикатами

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, 16 июля специалисты ведомства провели плановую выездную проверку в части обращения с пестицидами и агрохимикатами на одном из предприятий в Камешковском округе.

Организация, занимающаяся выращиванием сельхозпродукции, находится на территории Сергеихинского муниципального образования.

В ходе проверки инспекторы проанализировали журналы применения пестицидов и агрохимикатов, карточки федеральной государственной системы «Сатурн», а также осмотрели склад хранения ядовитых веществ и землю, где растет урожай, которую обрабатывают пестицидами и агрохимикатами.

В итоге оказалось, что у части химикатов истек срок годности. Кроме того, местных жителей не уведомляли о предстоящих обработках ядовитыми веществами.

По результатам проверки составлен акт, также будет составлен протокол об административном правонарушении. Устранение недочетов находится на контроле Россельхознадзора.